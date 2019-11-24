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Рязанская область попала в тройку лидеров по динамике роста автокредитов в России в период с января по октябрь 2019 года,
На первом месте оказалась Калужская область (+38,9%), на втором Волгоградская (+38,3%), третье место — Рязанская (+36,5%). Всего в исследовании участвовали 30 регионов.
Также специалисты отметили, что в 2019 году количество и суммы автокредитов росли ощутимыми темпами.
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