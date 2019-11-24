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Рязанцы прокатились на коньках по замерзшему Ласковскому озеру, видео появилось в группе «
Автор ролика показывает, как он катается по озеру, и приглашает рязанцев присоединиться.
«Лед крепкий. Погода отличная, воздух свежий. Прекрасно сегодня покатались. Всем советую, если есть возможность, на неделе выбраться туда, пока снегом не замело», — отметил он.
Фото и видео Алексей Сидорова
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Корреспондент RZN.info попыталась разобраться, сколько времени и денег придется потратить на то, чтобы вернуть эвакуированный автомобиль, и какие существенные минусы есть в данной процедуре.