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19:16, 24 ноября 2019 302
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Перестроивший дом в «Закусочную» рязанец выиграл суд у администрации

Перестроивший дом в «Закусочную» рязанец выиграл суд у администрации

Перестроивший дом в «Закусочную» рязанец выиграл суд у администрации, об этом сообщили в пресс-службе Шиловского районного суда.

Известно, что у мужчины был дом и земельный участков в селе Фролово, который он хотел переделать под «Закусочную».

Администрация разрешила перевести дом в категорию нежилого здания. Мужчина переделал здание и поставил его на кадастровый учет. После этого необходимо было легализовать право собственности, однако администрация отказала рязанцу, объяснив этом тем, что сам объект уже построен.

По техническому заключению «Закусочная» соответствует документам и требованиям.

Суд удовлетворил исковые требования истца. Решение не обжаловалось и не вступило в законную силу.


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