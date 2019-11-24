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Перестроивший дом в «Закусочную» рязанец выиграл суд у администрации, об этом
Известно, что у мужчины был дом и земельный участков в селе Фролово, который он хотел переделать под «Закусочную».
Администрация разрешила перевести дом в категорию нежилого здания. Мужчина переделал здание и поставил его на кадастровый учет. После этого необходимо было легализовать право собственности, однако администрация отказала рязанцу, объяснив этом тем, что сам объект уже построен.
По техническому заключению «Закусочная» соответствует документам и требованиям.
Суд удовлетворил исковые требования истца. Решение не обжаловалось и не вступило в законную силу.
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