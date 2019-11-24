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15:33, 24 ноября 2019 309
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Пьяный шиловец избил полицейского

Пьяный шиловец избил полицейского

Пьяный шиловец избил полицейского, об этом сообщили на сайте райсуда.

Известно, что двое пьяных мужчин решили проехать по набережной города на машине. Информация об этом инциденте поступила в полицию. На место приехал оперативник, он посадил злоумышленников в свой автомобиль. В машине один из рязанцев избил стража порядка.

Полицейский получил множественные травмы: отек мягких тканей нижней челюсти, раны на губах, повреждение зубов.

Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание — один год лишения свободы в исправительной колонии общего режима.


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