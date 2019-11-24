RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Пьяный шиловец избил полицейского, об этом сообщили на
Известно, что двое пьяных мужчин решили проехать по набережной города на машине. Информация об этом инциденте поступила в полицию. На место приехал оперативник, он посадил злоумышленников в свой автомобиль. В машине один из рязанцев избил стража порядка.
Полицейский получил множественные травмы: отек мягких тканей нижней челюсти, раны на губах, повреждение зубов.
Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание — один год лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Кальном водитель на «Мерседесе» влетел в бордюр и сбежал
|
cледующая новость →В ночь на понедельник в Рязанской области похолодает до -18 градусов
Мастер-приемщик одного из рязанских автосервисов Александр Донцов рассказал РЗН. инфо об основных правилах хранения летней резины.