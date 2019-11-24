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В Кальном водитель на «Мерседесе» влетел в бордюр и сбежал. Фотографии ДТП появились в группе «
На кадрах видно, как Mercedes врезался в бордюр, рядом лежат запчасти от машины, пробито колесо. Около места аварии находится полицейская машина.
«В Кальном Mercedes вылетел на тротуар оторвав себе об высокий бордюр пол днища и пробив колеса. Масло и обломки по всему тротуару. Водитель бросил авто. Возле авто стоят ГИБДД и эвакуатор», — отметили комментаторы.
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