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Фото: Pixabay.com
Николай Любимов поздравил рязанок с Днем матери. Губернатор поблагодарил женщин за то, что они «вырастили и растят достойных детей». Его обращение
По словам главы региона, «благодаря материнской заботе человек формируется как сильная, всесторонне развитая личность с правильными нравственными основами». Он пожелал женщинам поддержки и помощи со стороны детей.
Любимов добавил, что сейчас уделяют внимание созданию условий для повышения рождаемости, качеству медицины и развитию образовательных учреждений.
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