Эксперты назвали самый выгодный тип автомобилей для России

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Аналитик Центра отраслевых исследований и консалтинга Финансового университета при правительстве РФ Ирина Сосенкина назвала наиболее выгодный тип автомобиля в России. Об этом пишут
После подсчета затрат на «топливо» при еженедельном пробеге около 335 километров, оказалось, что ездить на электромобилях выгоднее, чем на автомобилях с двигателем внутреннего сгорания.
Чуть менее выгодными оказались автомобили на газомоторном топливе.
Наконец, самыми дорогими с точки зрения затрат на топливо в России остаются машины с ДВС.
При среднем расходе в городском цикле около девяти литров на 100 километров заправка бензиновых автомобилей обойдется более чем в 1310 рублей в неделю.
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Корреспондент RZN.info попыталась разобраться, сколько времени и денег придется потратить на то, чтобы вернуть эвакуированный автомобиль, и какие существенные минусы есть в данной процедуре.