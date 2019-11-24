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20:10, 24 ноября 2019 213
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Эксперты назвали самый выгодный тип автомобилей для России

Эксперты назвали самый выгодный тип автомобилей для России

Аналитик Центра отраслевых исследований и консалтинга Финансового университета при правительстве РФ Ирина Сосенкина назвала наиболее выгодный тип автомобиля в России. Об этом пишут РИА «Новости».

После подсчета затрат на «топливо» при еженедельном пробеге около 335 километров, оказалось, что ездить на электромобилях выгоднее, чем на автомобилях с двигателем внутреннего сгорания.

Чуть менее выгодными оказались автомобили на газомоторном топливе.

Наконец, самыми дорогими с точки зрения затрат на топливо в России остаются машины с ДВС.

При среднем расходе в городском цикле около девяти литров на 100 километров заправка бензиновых автомобилей обойдется более чем в 1310 рублей в неделю.


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