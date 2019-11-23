RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Женщину с ребенком в Горроще сбил 45-летний водитель, об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Установлено, что ДТП произошло 22 ноября, в 20:10 на улице Гагарина. 45-летний водитель на Skoda Octavia ехал со стороны улицы Пушкина в сторону улицы Дзержинского.
Мужчина сбил двух пешеходов, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП 38-летняя женщина и семилетний мальчик обращались за медицинской помощью.
По факту происшествия проводится проверка, все обстоятельства уточняются.
Напомним, в пятницу, 22 ноября, появилось
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьКасимовец за одну ночь обокрал три дачи
|
cледующая новость →Пьяный военный без «прав» врезался в стену путепровода на Московском шоссе
При подаче тепла лопнули трубы на чердаке, и двухэтажку на улице Совхозной заливало на протяжении семи часов.