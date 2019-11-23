Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:43, 23 ноября 2019 295
 0    0

Женщину с ребенком в Горроще сбил 45-летний водитель

Женщину с ребенком в Горроще сбил 45-летний водитель

Женщину с ребенком в Горроще сбил 45-летний водитель, об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Установлено, что ДТП произошло 22 ноября, в 20:10 на улице Гагарина. 45-летний водитель на Skoda Octavia ехал со стороны улицы Пушкина в сторону улицы Дзержинского.

Мужчина сбил двух пешеходов, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП 38-летняя женщина и семилетний мальчик обращались за медицинской помощью.

По факту происшествия проводится проверка, все обстоятельства уточняются.

Напомним, в пятницу, 22 ноября, появилось видео наезда на пешеходов.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
5 дней назад
«Алло, аварийка?» В Рязани трещит по швам 70-летняя двухэтажка, не признанная аварийной

«Алло, аварийка?» В Рязани трещит по швам 70-летняя двухэтажка, не признанная аварийной 1

При подаче тепла лопнули трубы на чердаке, и двухэтажку на улице Совхозной заливало на протяжении семи часов.

Популярное
Комментируемое
Новое
13:25, 13 ноября 2019 5 170
В полиции рассказали, как накажут нырнувшего в аквариум рязанца 12
11:28, 11 ноября 2019 3 113
Малое шоссе у «Виктории Плазы» сделают пешеходным 14
8:09, 10 ноября 2019 2 590
Из рязанского торгового центра женщина украла детские вещи
10:27, 20 ноября 2019 5 235
Названы новые цены на получение медсправок для рязанских водителей 5
16:27, 11 ноября 2019 1 621
Ольга Бузова поддержала тестирование рязанских школьников и студентов на наркотики 2
Все новости
Голосования

Какой персонаж новогодней столицы 2020 вам нравится больше всего?

Окончание опроса: 5.12.2019
Архив голосований
Форум