Воронежский профессор обнаружил в янтаре неизвестные виды насекомых

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Профессор Воронежского государственного университета (ВГУ) Виктор Голуб открыл сразу три ранее неизвестных науке вида насекомых,
Их он обнаружил в янтаре, возраст которого составляет около 100 миллионов лет.
«Это три новых вида клопов-кружевниц из бирманского янтаря возрастом 100 миллионов лет. Этот янтарь я получил из Австрийского национального музея, от моего коллеги профессора Эрнста Хайса», — цитирует ТАСС первооткрывателя.
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