В воскресенье в Рязанской области ожидается до -6 градусов. Прогноз погоды

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В воскресенье, 24 ноября, в Рязанской области ожидается до -6 градусов. Об этом
Небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, южный, 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью -15, -10 градуса, днем -6, -1.
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