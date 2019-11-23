В Воронежской области появится второй детский технопарк «Кванториум»

В рамках выездного заседания комитета Воронежской облдумы по образованию, науке и молодежной политике, парламентарии посетили центр инженерных компетенций детей и молодежи «Кванториум».

Председатель комитета Евгений Чертов, депутаты Артем Зубков и Григорий Чуйко, а также представители исполнительной власти региона, вузов и учреждений дополнительного образования осмотрели помещения детского технопарка и пообщались со школьниками.

Директор «Кванториума» Илья Коржик рассказал, что в технопарке занимаются 800 учащихся в возрасте от 8 до 18 лет. Обучение в технопарке проходит бесплатно. Еще около 300 детей занимаются по дополнительным программам технической и естественно-научной направленности — «Технический английский», «Практическая математика», «Цифровая астрономия» и ряд других.

В технопарке учат создавать виртуальные миры и приложения для персональных компьютеров и смартфонов при помощи пакетов 3D-моделирования, конструировать и программировать беспилотные летательные аппараты, изучать и искать альтернативные источники энергии, использовать геоинформационные технологии по обработке пространственно-временных данных.

Среди проектов, которые реализуются в технопарке — приложение-тренажер по охране труда, виртуальная экскурсия по АЭС и VR-заповедник.

После обзорной экскурсии депутаты обсудили ход реализации нацпроекта «Образование» в регионе, вопросы создания современной инфраструктуры в образовательных учреждениях Воронежской области, а также ряд проектов, направленных на выявление и поддержку одаренных детей.

Замруководителя областного департамента образования, науки и молодежной политики Наталья Салогубова отметила, что сегодня только в школах региона обучается 223 тысячи детей, но индивидуальный маршрут ребенка необходимо уже сегодня выстраивать системно.

Председатель областной думы Владимир Нетесов подчеркнул, что сейчас стоит задача не только создать условия для максимального развития способностей каждого ребенка, но и сделать так, чтобы он остался в регионе, нашел применение своим способностям.

«Каждому ребенку, вне зависимости от его способностей и места проживания необходим индивидуальный подход. Наша цель — совместными усилиями сформировать систему, которая позволит комплексно решить эту задачу. Со своей стороны мы готовы к разработке и принятию законодательных инициатив на уровне региона, позволяющих создать условия для того, чтобы лучшие преподавательские кадры остались в области, а на ее территории были не только сохранены ведущие научно-производственные предприятия, но и были привлечены новые, где одаренные ребята смогли бы в будущем реализовать себя, — отметил председатель облдумы Владимир Нетесов. — Безусловно, реализации новой модели образования в регионе будет способствовать и создание современной инфраструктуры в образовательных учреждениях Воронежской области, причем не только в крупных, но и в расположенных в сельской местности небольших школах. Все это становится возможным в рамках нацпроекта „Образование“, на реализацию которого только в этом году в регионе направят около 1,3 млрд рублей».

Примерно 600 млн рублей из этих средств заложено на реализацию федерального проекта «Современная школа».

Кроме того, в Воронежской области открылось более 60 центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Здесь ребята могут осваивать такие дисциплины, как технология, информатика и ОБЖ с помощью высокотехнологичного учебного оборудования. В ближайшие годы в регионе появится еще примерно 400 таких «Точек роста».

Еще один масштабный федеральный проект — «Успех каждого ребенка», на который в этом году выделено более 300 млн рублей. Кроме того, до конца года откроется региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Орион 36».

Также уже одобрена заявка региона на получение в 2020 году более 50 млн рублей, которые будут направлены на создание 4,5 тысяч высокотехнологичных мест дополнительного образования в муниципальных районах Воронежской области.

Всего благодаря реализации проекта «Успех каждого ребенка», к 2024 году дополнительное образование в Воронежской области получат 256 тысяч детей.

Кроме того, благодаря проекту «Цифровая образовательная среда» (на него выделено почти 50 млн рублей) 16 образовательных организаций получают оборудование для создания модели цифровой среды, которая позволит обеспечить высокое качество и доступность образования всех видов и уровней.

Затраты на реализацию федерального проекта «Учитель будущего», который направлен на организацию переподготовки для педагогов и внедрение новой системы карьерного роста, в текущем году превысили 350 млн рублей.