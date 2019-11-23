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В Спасском районе закрыли понтонную переправу через Оку, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Переправу закрыли по техническим причинам с 11:00 до 12:00 в субботу, 23 ноября. Движение прекращено по наплавному мосту через реку Ока у села Троица Спасского района
На месте выставлены предупреждающие знаки. Дорожное сообщение с населенными пунктами не нарушено, есть объездная дорога.
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Корреспондент RZN.info попыталась разобраться, сколько времени и денег придется потратить на то, чтобы вернуть эвакуированный автомобиль, и какие существенные минусы есть в данной процедуре.