Украинский чиновник протащил по дороге привязанную к машине собаку

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Украинский чиновник Владимир Байдич протащил по дороге привязанную к машине собаку, передает
По словам мужчины, он решил расправиться с собакой после того, как она укусила его мать.
Животное сразу доставили в клинику.
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