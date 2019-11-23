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15:36, 23 ноября 2019 140
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Украинский чиновник протащил по дороге привязанную к машине собаку

Украинский чиновник протащил по дороге привязанную к машине собаку

Украинский чиновник Владимир Байдич протащил по дороге привязанную к машине собаку, передает РИА Новости.

По словам мужчины, он решил расправиться с собакой после того, как она укусила его мать.

Животное сразу доставили в клинику.

По данным Страна.ua, на Байдича завели уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными».


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