«Тараканы, крысы и грязь». Сотрудники рязанского завода пожаловались на ужасные условия труда

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Сотрудники рязанского завода по изготовлению фоторамок пожаловались на ужасные условия труда. Соответствующий пост появился в группе «
По данным источника, ООО «Фотостиль» делает рамки не только для Рязанской области, но и для всей России. Автор поста отмечает, что на кухне завода — полная антисанитария.
«Бегают тараканы и крысы, на плитах грязь. Вот так мы работаем на заводе», — говорится в сообщении.
Также сотрудники рассказали о зарплате, которую, по их словам, они ждут по шесть месяцев.
«Долг по зарплате уже составляет около пяти миллионов рублей. На территории цеха живут рабочие. Начальник говорит, „или вы работаете бесплатно, или живите на улице“», — подчеркнули работники.
Фото из группы «
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