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8:33, 23 ноября 2019 328
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Рыбновец чуть не задушил свою жену

Рыбновец чуть не задушил свою жену

Рыбновец чуть не задушил свою жену, об этом сообщил сайт Рыбновского районного суда

Известно, что мужчина хотел напугать свою супругу, поэтому попытался ее задушить.

Обвиняемый свою вину в суде признал, однако суд назначил ему наказание — штраф в размере пяти тысяч рублей.


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