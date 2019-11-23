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Рыбновец чуть не задушил свою жену, об этом
Известно, что мужчина хотел напугать свою супругу, поэтому попытался ее задушить.
Обвиняемый свою вину в суде признал, однако суд назначил ему наказание — штраф в размере пяти тысяч рублей.
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