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Рязанская область стала одной из худших в ЦФО по качеству топлива. Об этом
Росстандарт составил карту несоответствий качеству по регионам. Рязанская область выделена красно-бордовым цветом, что означает очень плохое качество топлива, говорится в сообщении.
«Часто на автозаправочных станциях продают не нефтепродукт, не автомобильное топливо, а газойли, дестиляты технологические бензиновые. Все, что касается этих видов топлива — они не применимы для заправки автомобилей», — рассказала Валентина Муха, начальник Рязанского территориального отдела ЦМТУ Росстандарта.
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