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Пьяный военный без «прав» врезался в стену путепровода на Московском шоссе, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Авария произошла в субботу, 23 ноября, в 2:20. По предварительной информации, пьяный водитель на Hyundai Sonata, ехал по Московскому шоссе со стороны улицы Юбилейной в направлении улицы Авиационной.
Мужчина не справился с управлением и врезался в стену путепровода. Также известно, что у нарушителя не было «прав».
В результате ДТП водитель, его 32-летний пассажир, тоже военный, и пятилетний мальчик доставлены в больницу.
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