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Фото: Издательство «Пресса»
Останки погибшего в 1944 году рязанского летчика захоронили в родном селе,
В четверг, 21 ноября, в селе Березово Шиловского района захоронили останки военного летчика Матвея Телицина, погибшего в авиакатастрофе под Владимиром.
Летчик погиб при выполнении учебного полета 5 июля 1944 года. Место падения самолета нашли поисковики. На кладбище прошел траурный митинг, где присутствовали ветераны войны и труда, местные жители.
Внучатая племянница летчика Марина Долгополова поблагодарила поисковиков за их труд.
«Все наши родственники говорят большое человеческое спасибо поисковикам Владимирской области. Мы благодарны им за то, что они нашли Матвея Петровича, которого захоронили на родной земле рядом с братом и отцом», — отметила она.
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