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11:04, 23 ноября 2019 162
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Касимовец за одну ночь обокрал три дачи

Касимовец за одну ночь обокрал три дачи

Касимовец за одну ночь обокрал три дачи, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Полицейские проводили обход дворов. В одном из них они заметили мужчину, который перелезал с большой сумкой через ограду. Оперативники задержали злоумышленника.

Оказалось, что 45-летний касимовец за ночь украл: электрический самовар, набор гаечных ключей, электродрель и моток медного кабеля.

Выяснилось, что злоумышленник ранее был судим за кражу.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.


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