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Касимовец за одну ночь обокрал три дачи,
Полицейские проводили обход дворов. В одном из них они заметили мужчину, который перелезал с большой сумкой через ограду. Оперативники задержали злоумышленника.
Оказалось, что 45-летний касимовец за ночь украл: электрический самовар, набор гаечных ключей, электродрель и моток медного кабеля.
Выяснилось, что злоумышленник ранее был судим за кражу.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
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