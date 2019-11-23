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Касимовец избил знакомую металлическим прутом из-за пощечины, об этом сообщили на
Известно, что в августе 2019 года между обвиняемым и его знакомой произошла ссора. Женщина дала пощечину мужчине, в ответ на это касимовец взял металлический прут и ударил потерпевшую по ноге и плечу.
Уголовное дело направлено в Касимовский районный суд для рассмотрения по существу.
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