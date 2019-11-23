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9:33, 23 ноября 2019 342
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Елена Сорокина поздравила рязанок с Днем матери

Елена Сорокина поздравила рязанок с Днем матери

В пятницу, 22 ноября, в Рязани прошел прием, посвященный предстоящему празднику — Дню матери, сообщила горадминистрация.

Елена Сорокина поздравила рязанок с праздником и сказала несколько слов.

«Быть мамой очень сложно: необходимо оставаться интересной, привлекательной и совмещать это с заботой о ребенке. Быть мамой ответственно: от тебя зависит, каким ты вырастишь ребенка, какие ценности ему привьешь. Быть мамой — это большое счастье», — отметила мэр.

С Днем матери также поздравил протоирей Арсений Вилков. «Материнство — это удивительное служение, которое требует много сил, можно сказать труд в режиме нон-стоп, без отпуска и выходных. Спасибо вам за все. Любите и будьте любимы», — подчеркнул он.

Кроме того, для гостей выступили воспитанники «Созвездия добра», финалистка шоу «Голос» Элла Хрусталева, солист МКЦ Алексей Богомолов. Иван, Святослав и Илья Костянниковы исполнили песню, посвященную маме.

После торжественной части Елена Сорокина пообщалась со всеми в неформальной обстановке.


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