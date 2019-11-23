Елена Сорокина поздравила рязанок с Днем матери

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В пятницу, 22 ноября, в Рязани прошел прием, посвященный предстоящему празднику — Дню матери, сообщила горадминистрация.
Елена Сорокина поздравила рязанок с праздником и сказала несколько слов.
«Быть мамой очень сложно: необходимо оставаться интересной, привлекательной и совмещать это с заботой о ребенке. Быть мамой ответственно: от тебя зависит, каким ты вырастишь ребенка, какие ценности ему привьешь. Быть мамой — это большое счастье», — отметила мэр.
С Днем матери также поздравил протоирей Арсений Вилков. «Материнство — это удивительное служение, которое требует много сил, можно сказать труд в режиме нон-стоп, без отпуска и выходных. Спасибо вам за все. Любите и будьте любимы», — подчеркнул он.
Кроме того, для гостей выступили воспитанники «Созвездия добра», финалистка шоу «Голос» Элла Хрусталева, солист МКЦ Алексей Богомолов. Иван, Святослав и Илья Костянниковы исполнили песню, посвященную маме.
После торжественной части Елена Сорокина пообщалась со всеми в неформальной обстановке.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВоронежский профессор обнаружил в янтаре неизвестные виды насекомых
|
cледующая новость →«Тараканы, крысы и грязь». Сотрудники рязанского завода пожаловались на ужасные условия труда
При подаче тепла лопнули трубы на чердаке, и двухэтажку на улице Совхозной заливало на протяжении семи часов.