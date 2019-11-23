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13:51, 23 ноября 2019 198
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Экс-сотрудник рязанской колонии заплатит штраф за взятки

Экс-сотрудник рязанской колонии заплатит штраф за взятки

Экс-сотрудник рязанской колонии заплатит штраф за взятки, сообщили на сайте региональной прокуратуры.

Известно, что обвиняемый договорился передать заключенному Wi-Fi роутер. Мужчина взял у осужденного деньги на покупку, а оставшиеся денежные средства оставил себе.

Сотрудники колонии вычислили бывшего работника и изъяли у него роутер и деньги.

Суд признал подсудимого виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 285, частью 1 статьи 291.2, частью 1 статьи 285 УК РФ, и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 130 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил.


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