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Экс-сотрудник рязанской колонии заплатит штраф за взятки, сообщили на
Известно, что обвиняемый договорился передать заключенному Wi-Fi роутер. Мужчина взял у осужденного деньги на покупку, а оставшиеся денежные средства оставил себе.
Сотрудники колонии вычислили бывшего работника и изъяли у него роутер и деньги.
Суд признал подсудимого виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 285, частью 1 статьи 291.2, частью 1 статьи 285 УК РФ, и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 130 тысяч рублей.
Приговор в законную силу не вступил.
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