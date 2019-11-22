Жительница Шиловского района зарезала ударившего ее мужчину

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Жительница Шиловского района зарезала мужчину, который ее ударил. Об этом сообщила
По версии следствия, в августе женщина выпивала дома со знакомыми. Во время застолья она поссорилась со своим сожителем.
Пара вышла в коридор, где мужчина несколько раз ударил любовницу. После этого женщина взяла кухонный нож и ударила обидчика в грудь. От полученной раны он скончался в скорой.
В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК, материалы передали в суд.
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