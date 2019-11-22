За девять месяцев доходы управления рязанского троллейбуса упали почти на 40 миллионов

За девять месяцев доходы управления рязанского троллейбуса упали почти на 40 млн рублей по сравнению с прошлым годом. Об этом в пятницу, 22 ноября, на комитете гордумы рассказал начальник управления транспорта администрации Рязани Андрей Михно.

За девять месяцев доходы УРТ составили почти 360 млн рублей, что на 39,6 млн меньше, чем за аналогичный период 2018 года.

«У нас сокращается количество перевозимых пассажиров льготных категорий. Снижение происходит в связи с подключением коммерческих перевозчиков к перевозке льготников», — объяснил Михно.

Общие расходы предприятия составили 393,7 млн рублей. Михно отметил, что они остались на том же уровне, что и в аналогичном периоде.

Средства пошли на выплату зарплат сотрудникам предприятия — 245,6 млн, за услуги электроэнергии — 61,5 млн и прочие расходы, в которые входят лизинговые платежи.

По словам начальника управления транспорта, огромная часть затрат уходит на обслуживание и ремонт техники. Он отметил, что принимаются меры по сокращению издержек и планируется, что с февраля 2020 года предприятие будет работать без убытков.

Михно также прокомментировал опубликованную в СМИ информацию по поводу снижения зарплаты сотрудникам УРТ. Он рассказал, что в октябре средняя зарплата кондуктора троллейбуса составила 19 309 рублей, кондуктора автобуса — 18 395 рублей, водителя троллейбуса — 32 850 рублей, водителя автобуса — 33 400 рублей.

«Это при условии того, что за сентябрь и октябрь водителям не заплатили премию за экономию топлива. Она будет пересчитана и доплачена, — добавил Михно. — Ни на рубль никому не снизили заработную плату».

На вопрос депутатов, когда предполагается повышение зарплаты сотрудникам УРТ, Михно сообщил, что это будет возможно с увеличением пассажиропотока на муниципальном транспорте.

Предполагается, что с 2020 года порядка 400 маршруток малой вместимости заменят 150 автобусами средней вместимости.