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12:34, 22 ноября 2019 103
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За 2019 года воронежские приставы взыскали больше 400 миллионов рублей по кредитам

За 2019 года воронежские приставы взыскали больше 400 миллионов рублей по кредитам

За 10 месяцев 2019 года судебные приставы Воронежской области взыскали сумму более 400 миллионов рублей за долги по кредитам. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФССП.

Большую часть должников составили физические лица, юрлица и индивидуальные предприниматели — меньше 1%. У последних, при этом, крупные суммы задолженности.

В рамках 5,9 тысячи исполнительных производств с физлиц взыскали 396 миллионов рублей, в рамках 25 исполнительных производств в отношении организаций и ИП — 12,8 миллиона рублей.

К должникам приняли принудительные меры, среди которых запрет на выезд за пределы России и запрет на регистрацию имущества.

Фото пресс-службы регионального управления ФССП.


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