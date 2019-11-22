За 2019 года воронежские приставы взыскали больше 400 миллионов рублей по кредитам

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За 10 месяцев 2019 года судебные приставы Воронежской области взыскали сумму более 400 миллионов рублей за долги по кредитам. Об этом сообщила
Большую часть должников составили физические лица, юрлица и индивидуальные предприниматели — меньше 1%. У последних, при этом, крупные суммы задолженности.
В рамках 5,9 тысячи исполнительных производств с физлиц взыскали 396 миллионов рублей, в рамках 25 исполнительных производств в отношении организаций и ИП — 12,8 миллиона рублей.
К должникам приняли принудительные меры, среди которых запрет на выезд за пределы России и запрет на регистрацию имущества.
Фото пресс-службы регионального управления ФССП.
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