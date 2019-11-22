Во Владимире обсудили поддержку художественных промыслов

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На совещании в заксобрании Владимирской области обсудили поддержку и развитие народных промыслов. Помимо депутатов в разговоре участвовали директор департамента развития предпринимательства, торговли и сферы услуг Тимур Рамазанов, председатель регионального отделения «Опоры России» Екатерина Краскина, музейщики и сами народные умельцы. Модератором встречи выступил заместитель председателя ЗС Роман Кавинов.
Участникам совещания напомнили, что в сентябре резчик по дереву Леонид Куценко поднял вопрос создания в области единого центра мастеров декоративно-прикладного искусства.
В заксобрании взяли вопрос в разработку и поставили тему шире — усовершенствовать нынешнюю систему господдержки художественных промыслов и народных ремесел.
«Законы, регулирующие сферу народно-художественных промыслов, приняты и на федеральном, и на региональном уровнях, ими и определены формы поддержки. Но из порядка 70 предприятий, работающих на территории области, помощь получают немногие: 4 — федеральную и 11 — региональную. Причем, помощь эта по большей части организационная — проведение семинаров, конкурсов, выставок. Впрочем, и эта работа идет не слишком активно», — отметили на совещании.
Месяц назад изменения внесли в госпрограмму комплексного развития сельских территорий, позволяющие выделять регионам на условиях софинансирования федеральные деньги на развитие традиционных промыслов и ремесел. Эти средства могут быть направлены, в частности, на обустройство центра народных умельцев.
Предполагается, что единой площадкой для умельцев может стать большое двухэтажное помещение в «Торговых рядах» Владимира и площадка Суздальских «Торговых рядов». Там планируют разместить торговые залы, а также предусмотреть пространства для проведения мастер-классов.
Участники совещания решили, что нужно доработать нормативно-правовую базу: установить критерии отнесения к изделиям народных художественных промыслов, определить порядок присвоения званий «Мастер народного художественного промысла Владимирской области» и «Мастер-ремесленник Владимирской области».
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