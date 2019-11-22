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15:04, 22 ноября 2019 23
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Владимирские депутаты уточнили порядок использования региональных символов

Владимирские депутаты уточнили порядок использования региональных символов

Депутаты заксобрания Владимирской области провели внеочередное заседание комитета по вопросам госустройства, правопорядка и законности.

Они рассмотрели одобрили пакет предложений, призванных узаконить введение аппарата администрации области. Это будет структурное подразделение, осуществляющее организационное обеспечение ее деятельности.

Для этого необходимо внести изменения не только в закон о структуре администрации Владимирской области, но и в ряд законов, касающихся государственной гражданской службы в регионе, отметили депутаты.

Одновременно с ведением аппарата из структуры администрации исключаются:

  • комитет информатизации, связи и телекоммуникаций;
  • комитет по мобилизационной политике;
  • секретариаты губернатора и всех его заместителей;
  • управление по документообороту;
  • управление по защите государственной тайны и информации;
  • протокольно-организационное управление;
  • управление по работе с обращениями граждан;
  • управление по социально-хозяйственному обеспечению;
  • финансовое управление и экспертно-аналитическое управление.

Еще один пакет изменений в действующее законодательство касается использования официальных региональных символов. Согласно уставу, это флаг, герб и гимн Владимирской области. Пока в законодательстве закреплено их использование только в официальных случаях.

По словам председателя комитета Александра Нефедова, предлагается сделать эту норму более демократичной, разрешив иные случаи использования. Например, на торжественных мероприятиях граждан, общественных объединений и негосударственных учреждений.

Но при этом использование символов будет производиться в порядке, предусмотренном областными законами.

Одновременно внесут новую норму в закон об административных правонарушениях в регионе. Любые действия, направленные на публичную демонстрацию неуважительного отношения к гербу и флагу, будут считаться надругательством.

В случае принятия законов на заседании ЗС 26 ноября такие нарушения будут караться штрафами для граждан (2-4 тысяч рублей), должностных лиц (3-7 тысяч рублей) или юридических лиц (5-10 тысяч рублей).

Законопроекты рекомендованы к принятию в двух чтениях.


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