Владимирские депутаты уточнили порядок использования региональных символов

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Депутаты заксобрания Владимирской области провели внеочередное заседание комитета по вопросам госустройства, правопорядка и законности.
Они рассмотрели одобрили пакет предложений, призванных узаконить введение аппарата администрации области. Это будет структурное подразделение, осуществляющее организационное обеспечение ее деятельности.
Для этого необходимо внести изменения не только в закон о структуре администрации Владимирской области, но и в ряд законов, касающихся государственной гражданской службы в регионе, отметили депутаты.
Одновременно с ведением аппарата из структуры администрации исключаются:
Еще один пакет изменений в действующее законодательство касается использования официальных региональных символов. Согласно уставу, это флаг, герб и гимн Владимирской области. Пока в законодательстве закреплено их использование только в официальных случаях.
По словам председателя комитета Александра Нефедова, предлагается сделать эту норму более демократичной, разрешив иные случаи использования. Например, на торжественных мероприятиях граждан, общественных объединений и негосударственных учреждений.
Но при этом использование символов будет производиться в порядке, предусмотренном областными законами.
Одновременно внесут новую норму в закон об административных правонарушениях в регионе. Любые действия, направленные на публичную демонстрацию неуважительного отношения к гербу и флагу, будут считаться надругательством.
В случае принятия законов на заседании ЗС 26 ноября такие нарушения будут караться штрафами для граждан (2-4 тысяч рублей), должностных лиц (3-7 тысяч рублей) или юридических лиц (5-10 тысяч рублей).
Законопроекты рекомендованы к принятию в двух чтениях.
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