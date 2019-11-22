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12:55, 22 ноября 2019 140
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В заксобрании Владимирской области провели первое заседание рабочей группы по ситуации со скорыми

В заксобрании Владимирской области провели первое заседание рабочей группы по ситуации со скорыми

В законодательном собрании Владимирской области прошло первое заседание рабочей группы по ситуации со скорыми. В ее состав вошли представители всех фракций парламента, администрации области, сотрудники скорой.

Последние рассказали о проблемах с кадрами, лекарствами, техникой, графиками. «Дело даже не в деньгах, мы устали от организационных проблем», — отметили медики.

Среди главных волнующих тем они выделили невозможность подготовки к смене.

«Машины за бригадами не закреплены, а положенных 15 минут на передачу техники и лекарств фельдшерам не дают. В результате, медикам буквально на ходу приходится проверять, есть ли в чемодане жизненно необходимые препараты, где лежит дефибриллятор и остался ли баллонах кислород. А речь идет о жизни и здоровье людей», — пояснили сотрудники скорой.

По их словам, из-за нехватки времени санобработку транспорта не проводят вовсе: «В результате в карете скорой могут перевозить бомжа, у которого туберкулез или гепатит, а на следующий вызов эта же машина поедет забирать роженицу или ребенка».

Одна из самых сложных проблем, зяавили медики, — недоукомплектованность штата. Вместо 35 бригад в смену, которые полагаются на 350-тысячный Владимир, дежурят всего 12. Причем чаще всего на выезд едет один фельдшер, а не два. И если он оказывается на месте ДТП, где пострадавшему нужна транспортировка на щите, он оказывается бессилен. Кроме этого, на весь город работает всего одна реанимационная и одна психиатрическая бригада.

Также на заседании подняли вопрос ремонта спецтранспорта. По словам медработников, машины стоят без ремонта, число автомобилей, готовых к выездам, все меньше, и порой водителям приходится ремонтировать их за свой счет.

«Когда-то эта ситуация должна была накалиться. В сентябре 2019 года коллектив получил сниженные надбавки за интенсивность и качество, а в октябре работники и вовсе не дождались стимулирующих выплат. Сейчас некоторые руководители пытаются дать понять, что сотрудники скорой искажают информацию, ведь даже фельдшер выездной бригады получает в месяц почти 50 тысяч рублей. Таким образом, требования майских указов президента формально выполняются в полной мере. Правда, эта сумма выходит, только если работать на две ставки, но про количество ставок в указах ведь нигде нет», — рассказали сотрудники скорой.

Следующее заседание рабочей группы запланировали на 26 ноября, депутаты должны встретиться с руководством станции скорой помощи, чтобы выслушать их ответы на вопросы, поставленные сотрудниками учреждения здравоохранения.

«Несмотря на то, что ведомственная проверка учреждения уже началась, депутаты сформировали вопросы к департаменту здравоохранения. И если народные избранники не получат вразумительных ответов в ближайшее время, последует и обращение в прокуратуру. А еще есть вопросы к главврачу ССМП, поскольку сотрудники не скрывают, что получали угрозы от своего начальника», — сказал зампредседателя ЗС Роман Кавинов.


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