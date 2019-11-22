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19:15, 22 ноября 2019 290
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В выходные рязанских водителей проверят на трезвость

В выходные рязанских водителей проверят на трезвость

В и предстоящие выходные, 23-24 ноября, рязанских водителей проверят на трезвость. О проведении массовых рейдов рассказала пресс-служба регионального УМВД.

Рязанцев призвали не оставаться равнодушными и сообщать в полицию о пьяных водителях и других грубых нарушениях ПДД.

Обратиться к правоохранителям можно по телефонам 29-74-54, 29-74-64, 112 или через официальный сайт Госавтоинспекции.


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