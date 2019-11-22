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В Воронежской области из окна больницы выпал инвалид, пишет «
Инцидент произошел в пятницу, 22 ноября. Погибшим оказался 72-летний инвалид — у мужчины одна нога, также было онкологическое заболевание.
Он разбился насмерть при падении из окна туалета, говорится в сообщении.
В пресс-службе регионального управления СКР сообщили, что проводится доследственная проверка.
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