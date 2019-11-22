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В рамках акции «Синий платочек» в Воронеже выпустят книгу памяти о подвигах женщин в Великой Отечественной войне, пишет «
Собрать рассказы планируют ко Дню Победы в 2020 году.
«Им было 23 года, и они уже прошли горнило войны, смотрели смерти в лицо. Это и танкисты, и санитарки, и разведчицы, и радистки. Я считаю, что женщинам тяжелее всего было на фронте», — рассказала координатор акции «Синий платочек» в Воронежской области Фаина Блинчевская.
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