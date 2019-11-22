В Воронеже пьяный водитель выехал на встречку и проехал по обочине

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В Воронеже пьяный водитель иномарки выехал на встречку и проехал по обочине,
Известно, что за рулем Chevrolet Niva находился пьяный водитель. Росгвардейцы блокировали машину и задержали нарушителя.
Алкотестер показал 0,619 промилле алкоголя в крови задержанного. Для 35-летнего водителя это уже не первое подобное административное нарушение. Теперь ему грозит уголовная ответственность.
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Мужчина, который сидел за рулем пострадавшей от удара легковушки, рассказал, что весь 2019 год пытается добиться статуса потерпевшего.