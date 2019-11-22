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В Воронеже три студентки отравились угарным газом, пишет «
В сообщении говорится, что первый такой случай произошел во вторник, 19 ноября. Врачи госпитализировали двух девушек 18 и 20 лет.
Кроме того, в пятницу, 22 ноября, еще одна студентка почувствовала себя плохо и вызвала скорую помощь. Пострадавшая пожаловалась медикам на головную боль, тошноту и головокружение. Девушку госпитализировали в районную больницу с симптомами отравления угарным газом.
Спасатели напоминают, источники угарного газа — это газовые приборы, водонагреватели, газовые, масляные и дровяные печи, двигатели, выбрасывающие выхлопные газы. Скоплению в доме окиси углерода может способствовать забитый дымоход или недостаточный доступ свежего воздуха в помещение.
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