В Шацке столкнулись фура и «Митсубиши», пострадали двое

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Фото: Издательство «Пресса»
В Шацке столкнулись фура и Mitsubishi, пишет издательство «
Авария произошла в пятницу, 22 ноября.
По словам очевидцев, большегруз нарушил ПДД, проигнорировав красный сигнал светофора.
«На полной скорости фура врезалась в иномарку, протащила ее несколько метров и прижала к металлическому дорожному ограждению», — говорится в сообщении.
В полиции уточнили, что в аварии пострадали двое — водитель и пассажир иномарки. Их доставили в больницу.
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