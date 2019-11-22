В Сасове «потушили» пожар в отделе полиции

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Фото: ГУ МЧС по Рязанской области
В четверг, 21 ноября, сотрудники МЧС провели учебную тренировку в отделе полиции в Сасове, сообщила
На учениях якобы загорелся экзаменационный кабинет, сигнал о пожаре поступил на пульт диспетчера пожарно-спасательной части № 29 по охране Сасовского района.
Полицейские эвакуировали личный состав и «потушили» огонь. Прибывшие на место спасатели также помогли в этом.
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