В ряжском селе начали восстанавливать старинный храм

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В селе Салтыки Ряжского района начали восстанавливать старинный храм. Об этом
Его построили в 1801 году на средства Екатерины Казицкой в честь Смоленской иконы Божьей Матери.
Позде храм закрыл и долгое время использовали как склад под зерно.
Местные жители выходили на субботники, разбирали завалы, окашивали траву и убирали мусор.
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