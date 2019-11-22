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В Рязанской области прошла ярмарка вакансий для пенсионеров и безработных. Горожанам предложили 19 вакансий,
В среду, 20 ноября, в Спас-Клепиках в центре занятости населения прошла ярмарка вакансий для безработных и пенсионеров. На встречу с потенциальными работодателями пришли 26 соискателей.
В сообщении говорится, что предложенные вакансии вызвали интерес у граждан.
«Шесть человек пригласили на собеседование. Один из них после успешного собеседования уже трудоустраивается», — отметила ведущий инспектор центра Юлия Герасимова.
Подробную информацию о свободных вакансиях можно узнать в центре занятости или по телефону 8 (49142) 2-64-65.
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