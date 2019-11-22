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В Рязани задержали иностранку, объявленную в международный розыск,
30-летняя гражданка одной из стран СНГ подозревается в растрате. Известно, что в Рязани она проживала на законных основаниях, так как приехала в Россию до того, как ее объявили в розыск. Иностранку разыскали и задержали сотрудники МВД и ФСБ.
Кроме того, задержали гражданина одной из стран Средней Азии. На родине его объявили в межгосударственный розыск.
Задержанных передадут инициаторам розыска.
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