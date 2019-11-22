В Рязани выберут перевозчика на обслуживание маршрута №58

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Управление городского транспорта повторно объявило конкурс среди перевозчиков на обслуживание 58-го маршрута. Извещение опубликовала газета «Рязанские ведомости».
Конкурс объявили на право осуществления перевозок по маршруту №58М2, который начинается у «Русской кожи» и заканчивается у «Ново-Рязанской ТЭЦ».
Перевозчики смогут подать заявки на участие до 23 декабря в рабочие дни с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00 по адресу: улица Введенская, дом №107, кабинет №105.
Победителя выберут 20 января 2020 года.
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