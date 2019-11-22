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Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
В Рязани предложили увеличить парковку перед Лесопарком на время новогодних праздников. Вопрос обсудили на комитете гордумы в пятницу, 22 ноября.
Депутаты предложили управлению благоустройства города на время новогодних торжеств рассмотреть вариант перекрытия Окского проезда для парковки автомобилей. По мнению депутатов, в качестве дублера можно использовать улицу Затинную.
И.о. начальника управления благоустройства города Алексей Муковнин отметил, что к празднованию «Рязань — Новогодняя столица России 2020» обустроены парковки для туристических автобусов. Они расположены по следующим адресам:
Отметим, что основные площадки для празднования «Рязань — Новогодняя столица России 2020» в центре города — Лыбедский бульвар, улица Почтовая, площадь Ленина и Лесопарк; в районах города — ЦПКиО, площади перед ДК «Приокский», бульвар имени Скобелева.
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