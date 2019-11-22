В Рязани пенсионерка попала под колеса «Хонды»

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Фото: УМВД по Рязанской области
В четверг, 21 ноября, в Рязани рядом с домом №41 корпус 1 на Московском шоссе сбили женщину, сообщила
По предварительным данным, 44-летний рязанец за рулем Нonda Сivic сбил 78-летнюю пенсионерку на улице Западной.
В результате ДТП пострадавшую доставили в больницу.
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