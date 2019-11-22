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Фото: Pixabay.com
В Рязани грузовой поезд насмерть сбил мужчину, об этом RZN.info сообщил собственный источник.
Известно, что инцидент произошел на перегоне Дягилево — Рязань. Происшествие произошло в пятницу, 22 ноября.
Полиция проводит проверку.
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Мужчина, который сидел за рулем пострадавшей от удара легковушки, рассказал, что весь 2019 год пытается добиться статуса потерпевшего.