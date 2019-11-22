Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

13:59, 22 ноября 2019 211
 0    0

В Рязани доделали 20 из 24 бесплатных парковок

В Рязани доделали 20 из 24 бесплатных парковок

В Рязани доделали 20 из 24 бесплатных парковок. Об этом рассказал и.о. начальника управления благоустройства города Алексей Муковнин на заседании комитета по ЖКХ в пятницу, 22 ноября.

С 2018 года по программе местных инициатив оставались нереализованными 24 парковки. На их благоустройство выделили 3,8 миллионов рублей.

Работы проводили три подрядные организации.

Недоделанными остались парковки по следующим адресам:

  • улица Телевизионная, 5-а;
  • улица Трудовая, 14/42;
  • улица Дружная, 13-б;
  • улица Поселковая, 7 корпус А.

Муковнин отметил, что из-за наступления неблагоприятных погодных условий возможность их благоустройства рассмотрят в 2020 году.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
5 дней назад
«Алло, аварийка?» В Рязани трещит по швам 70-летняя двухэтажка, не признанная аварийной

«Алло, аварийка?» В Рязани трещит по швам 70-летняя двухэтажка, не признанная аварийной 1

При подаче тепла лопнули трубы на чердаке, и двухэтажку на улице Совхозной заливало на протяжении семи часов.

Популярное
Комментируемое
Новое
13:25, 13 ноября 2019 5 000
В полиции рассказали, как накажут нырнувшего в аквариум рязанца 12
11:28, 11 ноября 2019 2 972
Малое шоссе у «Виктории Плазы» сделают пешеходным 14
8:09, 10 ноября 2019 2 528
Из рязанского торгового центра женщина украла детские вещи
10:27, 20 ноября 2019 5 052
Названы новые цены на получение медсправок для рязанских водителей 4
16:27, 11 ноября 2019 1 472
Ольга Бузова поддержала тестирование рязанских школьников и студентов на наркотики 2
Все новости
Голосования

Какой персонаж новогодней столицы 2020 вам нравится больше всего?

Окончание опроса: 5.12.2019
Архив голосований
Форум