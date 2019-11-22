В Рязани доделали 20 из 24 бесплатных парковок

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В Рязани
С 2018 года по программе местных инициатив оставались нереализованными 24 парковки. На их благоустройство выделили 3,8 миллионов рублей.
Работы проводили три подрядные организации.
Недоделанными остались парковки по следующим адресам:
Муковнин отметил, что из-за наступления неблагоприятных погодных условий возможность их благоустройства рассмотрят в 2020 году.
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