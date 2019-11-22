В Кремле назвали дату большой пресс-конференции Владимира Путина

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Началась аккредитация журналистов, она продлится до 17:00 мск 5 декабря. Получить разрешение на участие можно только на
Список аккредитованных журналистов опубликуют 13 декабря.
В этом году мероприятие пройдет в девятнадцатый раз. В 2018 конференция состоялась 20 декабря и длилась почти четыре часа.
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