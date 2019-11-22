RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В Индии трехлетний мальчик упал в котел с супом и умер,
В сообщении говорится, что ребенок играл рядом с местом, где готовилась еда, и упал в кипящий котел.
Мальчик получил серьезные ожоги, его доставили в больницу. На следующий день он скончался.
Отец погибшего сообщил в полицию о произошедшем. Сотрудники правоохранительных органов ведут расследование.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьПьяный рязанец с ножом угрожал убить мать
|
cледующая новость →На сохранение лесов Воронежской области выделили почти 100 млн рублей
Мастер-приемщик одного из рязанских автосервисов Александр Донцов рассказал РЗН. инфо об основных правилах хранения летней резины.