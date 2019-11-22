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22:12, 22 ноября 2019 117
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В Горроще машина сбила женщину с ребенком

В Горроще машина сбила женщину с ребенком

В Горроще машина сбила женщину с ребенком. Видео появилось в группе RZN LIFE.

На кадрах видно, как женщина с ребенком на руках сидит на дороге. «Похоже, что сбили пешехода», — отметили комментаторы.

Обстоятельства ДТП уточняются.


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