Сорокина пригласила рязанцев обсудить развитие города

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В Рязани продолжается цикл встреч с горожанами для обсуждения развития города. С начала месяца два таких мероприятия посетили более 300 рязанцев.
Очередная встреча пройдет в субботу, 23 ноября, в Кванториуме «Дружба». На этот раз глава администрации Елена Сорокина пригласила для беседы жителей Железнодорожного района.
«Приходите со своими инициативами, высказывайте свое мнение. Все ваши предложения найдут отражение в плане среднесрочного и долгосрочного развития города, представители администрации готовы к открытому диалогу», — отметила Сорокина.
Начало встречи в 10:00.
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