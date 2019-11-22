С начала года рязанцы задолжали больше 21 миллиона за газ

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С начала года рязанцы задолжали 21,8 млн рублей за газ. Об этом сообщили в «Газпром межрегионгаз Рязань».
«Вместе с тем просроченная дебиторская задолженность населения Рязанской области перед поставщиком природного газа — ООО „Газпром межрегионгаз Рязань“ составляет 107,1 млн рублей», — говорится в сообщении.
В «Газпром межрегионгаз Рязань» уточнили, что компания всегда предлагает не доводить дело до отключения газа, а заключить договор реструктуризации задолженности.
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