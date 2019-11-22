Рязанец прокатился на коньках по первому льду и снял это на видео

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Рязанец прокатился на коньках по первому льду по реке Старица и снял это на видео. Ролик появился в соцсети.
Напомним, в четверг, 21 ноября, МЧС
В этот день под Рязанью из реки
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