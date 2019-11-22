Рязанец отправился в колонию строгого режима за убийство мужчины в Солотче

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Рязанцу, который убил знакомого в Солотче, вынесли приговор. Об этом сообщил
Инцидент произошел 29 июля. Известно, что мужчины выпивали в бытовом вагончике и поссорились. Во время конфликта осужденный зарезал потерпевшего. Тот скончался на месте.
Нож злоумышленник выбросил и скрылся с места преступления. Труп с ранами в груди
Мужчину признали виновным и приговорили к девяти годам заключения в колонии строгого режима.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВоронежец отправится на Кубок Европы по дзюдо
|
cледующая новость →На ночном пожаре в Рязани погиб хозяин квартиры
При подаче тепла лопнули трубы на чердаке, и двухэтажку на улице Совхозной заливало на протяжении семи часов.